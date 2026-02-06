ВСУ разместили рекордное количество расчетов беспилотных летательных аппаратов в Сумской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. За последние сутки в этом районе противник потерял более 280 солдат, 10 транспортных средств, одну артиллерийскую систему, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов с запасами.

На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить ГВ «Север», — проинформировал собеседник.

Ранее глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что некоторые украинские подразделения в Сумской области оказались полностью заблокированы и лишены снабжения. В этих условиях военнослужащие ВСУ вынуждены употреблять снег в пищу, поскольку им не доставляют ни провизии, ни боеприпасов и даже не могут эвакуировать раненых. Из радиоперехватов стало известно, что ситуация не меняется уже более месяца. Генерал-лейтенант также отметил жалобы украинских военных на нехватку воды, запрет на разведение костров для растопки снега и дефицит боеприпасов.