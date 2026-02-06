Зимняя Олимпиада — 2026
Алаудинов рассказал, как выживают изолированные бойцы ВСУ в Сумской области

Алаудинов: ВСУ в Сумской области едят снег из-за блокады любых поставок

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ряд украинских подразделений на фронте в Сумской области оказались в полной блокаде и лишились снабжения, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов. Заблокированным группам ВСУ приходится есть снег, им не доставляют провизию, боеприпасы и даже не могут эвакуировать раненых.

Погодные условия позволили российским войскам изолировать противника на отдельных участках, где ситуация для украинцев стала трагической. Такое положение, судя по радиоперехватам, сохраняется уже более месяца.

Противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костер, да и для оружия у них тоже ничего нет, — пояснил генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось о ликвидации двух эшелонов с живой силой и военной техникой ВСУ в районе узловой станции Конотоп. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.

Также стало известно, что военнослужащие ВСУ спешно оставляют позиции в Краснопольском районе Сумской области. В этом районе оборона украинской армии «трещит по швам».

