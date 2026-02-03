«Оборона трещит по швам»: ВСУ бегут с позиций под Сумами

Военнослужащие ВСУ спешно оставляют позиции в Краснопольском районе Сумской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, оборона украинской армии «трещит по швам».

Оборона ВСУ буквально трещит по швам, личный состав бежит <...>, бросая вооружение, — сказал он.

Как рассказал источник, российские военные находят на оставленных позициях пустые бутылки из-под спиртного и средства индивидуальной защиты. В этом районе действует российская группировка войск «Север».

Ранее военнослужащие расчета буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки «Центр» уничтожили пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении. Как сообщило Минобороны РФ, противник обустроился в лесополосе.

До этого сообщалось о ликвидации двух эшелонов ВСУ и военной техникой в районе узловой станции Конотоп. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.

Также стало известно, что командование ВСУ не хочет переносить боевые действия в леса с глубокими оврагами в Сумской области. Украинские военнослужащие сомневаются из-за невозможности применения беспилотников. Если российские военнослужащие закрепятся в лесу к концу весны, то украинским военным будет практически невозможно вернуть позиции.