Экс-нардеп ответил, как Зеленский может скрыто саботировать переговоры с РФ Экс-нардеп Килинкаров: готового к уступкам Буданова могут вывести из переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский способен вывести из переговоров готового к компромиссам руководителя его офиса Кирилла Буданова, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Киев не станет открыто препятствовать мирному урегулированию под взором США.

Я думаю, что Украина не будет саботировать переговоры, потому что это вызовет крайне негативную реакцию со стороны США. Возможно, Зеленский внесет какую-то корректировку в состав переговорной группы и выведет из нее тех, кто реально способен находить компромиссы, заменив их теми, кто к ним не готов. Условно говоря, идея продолжения конфликта доминирует в голове президента Украины. Может быть, ссылаясь на атаку РФ, он прибегнет к кадровым перестановкам. Я говорю [о выводе Буданова из состава переговорной группы]. Тем более, он не является ее руководителем, — высказался Килинкаров.

Он указал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров возглавляет переговорную группу и может заменить Буданова, сообщив, что тот будет заниматься другими вопросами. Таким образом, по словам экс-депутата Рады, в украинской делегации могут появиться люди, полностью подконтрольные британцам, которые будут формировать решения, соответствующие британским интересам в завершении или продолжении конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби останется прежним по сравнению с предыдущей встречей. По его словам, возглавит группу начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.