Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 08:30

Президент РАН назвал причину аномальной погоды в Москве этой зимой

Глава РАН назвал погодные аномалии в Москве зимой частью глобального потепления

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Погодные аномалии в Москве этой зимой, а также в целом в последние годы — это часть глобального потепления, заявил в беседе с РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, именно с этим связаны небывало высокие и низкие температуры в столице в январе и феврале.

Да, это часть [глобального потепления], — подчеркнул собеседник агентства.

Из-за климатических изменений в России появляется все больше экстремальных погодных явлений, добавил Красников. Речь идет об ураганах и тайфунах, которые раньше были достаточно редкими. Глава РАН уточнил, что страна должна быть к ним готова.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на территории Крыма и Северного Кавказа в этом году наступит ранняя весна. Согласно ее прогнозу, устойчивое потепление в этих регионах ожидается уже в последней декаде февраля.

До этого стало известно, что суровые морозы в столичном регионе пойдут на спад в предстоящие выходные дни. Так, 7 и 8 февраля погода станет более мягкой, однако будет сопровождаться облачностью и периодическим слабым снегом. Днем столбики термометров покажут −10–12 градусов.

Москва
погода
аномалии
катаклизмы
глобальное потепление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия начала поставлять рыбу в одну из стран БРИКС
Овечкин отметился новыми успехами в матче НХЛ
Актриса Железняк вышла на связь после сообщений о сильной боли в груди
В Орловской области оценили последствия ракетной атаки ВСУ
В Тамбове рассмотрят дело судьи, выносившей решения из Сочи
«Почему я с тобой живу?»: жена Урганта отчитала его за отсутствие денег
Оренбургские власти выплатят защитившим детсад педагогам по 500 тыс. рублей
В ГД объяснили, почему в России так долго не поднимают зарплату учителям
Федерация тенниса России объявила дату похорон Камельзона
Появились тайные претенденты на миллиарды модельера Лагерфельда
Стилист раскрыл неожиданный фактор, влияющий на самооценку
В Белгороде сообщили о последствиях атаки ВСУ американскими ракетами
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Киберпонедельник»
Брянская область попала под удар БПЛА и HIMARS
Возвращенные с Украины мирные жители прибыли в Курск
Игроки «Тампы» и «Флориды» схлестнулись в массовой драке из-за Кучерова
«План второго вторжения»: почему Вьетнам до сих пор видит в США угрозу
Президент РАН назвал причину аномальной погоды в Москве этой зимой
Молодой россиянин открыл огонь по людям из окна жилого дома
Трамп захотел назвать вокзал и аэропорт в свою честь
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.