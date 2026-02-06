Президент РАН назвал причину аномальной погоды в Москве этой зимой

Погодные аномалии в Москве этой зимой, а также в целом в последние годы — это часть глобального потепления, заявил в беседе с РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, именно с этим связаны небывало высокие и низкие температуры в столице в январе и феврале.

Да, это часть [глобального потепления], — подчеркнул собеседник агентства.

Из-за климатических изменений в России появляется все больше экстремальных погодных явлений, добавил Красников. Речь идет об ураганах и тайфунах, которые раньше были достаточно редкими. Глава РАН уточнил, что страна должна быть к ним готова.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на территории Крыма и Северного Кавказа в этом году наступит ранняя весна. Согласно ее прогнозу, устойчивое потепление в этих регионах ожидается уже в последней декаде февраля.

До этого стало известно, что суровые морозы в столичном регионе пойдут на спад в предстоящие выходные дни. Так, 7 и 8 февраля погода станет более мягкой, однако будет сопровождаться облачностью и периодическим слабым снегом. Днем столбики термометров покажут −10–12 градусов.