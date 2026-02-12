«Адский климат»: ученые забили тревогу из-за ожидающей мир катастрофы

Климат на Земле может необратимо измениться из-за глобального потепления, сообщает The Guardian со ссылкой на американского ученого Кристофера Вольфа. По его словам, речь идет о так называемом эффекте парниковой планеты, который гораздо опаснее, чем повышение температуры на несколько градусов.

Это закрепит за миром новый и адский климат «парниковой Земли», гораздо худший, чем повышение температуры на два-три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится, — подчеркнул специалист.

Несмотря на постепенное повышение температуры окружающей среды, которое уже влияет на людей по всему миру, парниковый эффект будет еще более разрушительным явлением, уточнил Вольф. При этом очень трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, резюмировал он.

Ранее международная группа климатологов установила, что 16 ключевых природных систем Земли приблизились к «точке невозврата». Их необратимые изменения переведут планету в режим «неуправляемого парника». Две системы — ледники Гренландии и Западной Антарктики — уже необратимо меняются, еще три — вечная мерзлота, горные ледники и леса Амазонии — вплотную подошли к критической черте.