Климатолог рассказал, как глобальное потепление изменит погоду в Москве

Изменение климата приведет к увеличению частоты сильных снегопадов, ливней и даже града в Москве, заявил климатолог, доцент географического факультета МГУ Павел Константинов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что глобальное потепление проявляется по-разному в различных регионах, но в средней полосе России его последствиями станут более интенсивные осадки.

Для нашей средней полосы — это изменение в сторону увеличения сильных снегопадов и сильных дождей, и даже, кстати, в некоторых случаях сильного града, что тоже неприятно. Такие явления в Москве с изменением климата будут происходить чаще, — сказал эксперт.

Тем временем начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок рассказал, что текущая зима в Москве может оказаться самой снежной за последние 60 лет. По его словам, январь 2026 года уже побил рекорд по обилию осадков за всю историю регулярных наблюдений.

До этого климатолог Алексей Кокорин рассказал, что в течение 50 лет средняя температура в России может подняться на 2,5 градуса. По его прогнозам, рост за 100 лет метеонаблюдений может составить более пяти градусов.