11 декабря 2025 в 12:16

Политолог назвал возможных кандидатов на пост президента Украины

Политолог Журавлев: после Зеленского президентом Украины может стать Свириденко

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кандидатами на всеобщих президентских выборах на Украине могут стать бывший глава ГУР Кирилл Буданов, главком ВСУ Валерий Залужный, премьер Юлия Свириденко и действующий глава государства Владимир Зеленский, заявил в беседе с изданием Lenta.ru политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, у каждого из них своя политическая опора, однако кампания фактически ещё не началась.

Скорее всего баллотироваться будет Зеленский, однако украинские лидеры исторически удерживаются у власти только один срок. Исключением был Леонид Кучма, чья вторая каденция оказалась «очень тяжелой», уточнил Журавлев.

Свириденко представляет интересы США, Залужный — Великобритании. Но мне почему-то кажется, что больше всего шансов на победу у Свириденко. Она не будет вести вперед воинские части <…> И подсознательно многие верят, что женщина и мир — это связанные вещи, — добавил Журавлев.

Пока признаков начала предвыборной кампании кем-либо из кандидатов пока нет. Названный Зеленским срок выборов в 60-90 дней слишком мал. В таких ситуациях обычно побеждают действующие президенты, уточнил политолог.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности подготовки к выборам, но требовал от США и европейских государств гарантий безопасности их проведения. При этом украинский лидер неоднократно отмечал, что проведение выборов в условиях военного положения является несвоевременным.

