В Госдуме рассказали, кто и почему может «убрать» Зеленского

В Госдуме рассказали, кто и почему может «убрать» Зеленского Депутат Белик: Запад может пойти на физическое устранение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет покидать свой пост из-за высоких рисков для его жизни, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, украинский лидер прекрасно понимает, что его будущее после отставки окажется под вопросом и будет целиком зависеть от воли западных кураторов. Парламентарий допустил, что они могут пойти на физическое устранение Зеленского.

После возможной отставки будущее Зеленского выглядит не только неопределенно — его может вовсе не быть. Когда он лишится должности, его же кураторы могут поступить с ним как угодно, вплоть до физического устранения. Поэтому Зеленский панически боится потерять кресло, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что Зеленский мечется между необходимостью удержать власть любым путем и возможностью вовремя уйти, чтобы себя обезопасить

Поэтому он может делать массу взаимоисключающих заявлений — об участии в выборах или же об уходе с должности, но решать в итоге будет не он сам, так как такую возможность ему просто не дадут, — указал Белик.

Ранее Зеленский в интервью Fox News заявил, что после окончания украинского конфликта уйдет с поста президента. Он также добавил, что рассчитывает «отдохнуть» по завершении боевых действий.