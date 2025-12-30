Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 19:25

В Госдуме рассказали, кто и почему может «убрать» Зеленского

Депутат Белик: Запад может пойти на физическое устранение Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет покидать свой пост из-за высоких рисков для его жизни, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, украинский лидер прекрасно понимает, что его будущее после отставки окажется под вопросом и будет целиком зависеть от воли западных кураторов. Парламентарий допустил, что они могут пойти на физическое устранение Зеленского.

После возможной отставки будущее Зеленского выглядит не только неопределенно — его может вовсе не быть. Когда он лишится должности, его же кураторы могут поступить с ним как угодно, вплоть до физического устранения. Поэтому Зеленский панически боится потерять кресло, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что Зеленский мечется между необходимостью удержать власть любым путем и возможностью вовремя уйти, чтобы себя обезопасить

Поэтому он может делать массу взаимоисключающих заявлений — об участии в выборах или же об уходе с должности, но решать в итоге будет не он сам, так как такую возможность ему просто не дадут, — указал Белик.

Ранее Зеленский в интервью Fox News заявил, что после окончания украинского конфликта уйдет с поста президента. Он также добавил, что рассчитывает «отдохнуть» по завершении боевых действий.

Владимир Зеленский
СВО
выборы
власть
отставки
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Темпы продвижения российских войск в зоне СВО выросли в 15 раз
Обвинившая Байдена в домогательствах экс-помощница получила паспорт России
Громкое фиаско Зеленского, раскрыты новые детали в деле Долиной: что дальше
Более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без света перед Новым годом
Вучич рассказал о мерах, «чтобы 1999 год никогда не повторился»
«Мы вас учим по книжке»: пленный ВСУ о тренировках британских инструкторов
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности
«Деньги шли на оплату алиментов»: пленный ВСУ разоблачил командира роты
Российская школа 1962 года постройки едва не похоронила учеников
Британский актер стал рыцарем
Роман Симоньян оказался на вершине рейтинга лучших книг 2025 года
Звезда регби потерпел фиаско на «Кто хочет стать миллионером?»
Радио Судного дня выдало в эфир «Лебединое озеро»: почему все насторожились?
В Госдуме раскрыли причины украинской атаки на резиденцию Путина
Адвокат сообщил о смягчении меры пресечения для Карапетяна
Лидеры Европы созвонились после атаки Киева на резиденцию Путина
Мигрант с ломом напал на людей в больнице
В Госдуме рассказали, кто и почему может «убрать» Зеленского
Новый постпред РФ в ОБСЕ пообещал вывести организацию из летаргического сна
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.