Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 23:17

Правительство Молдавии может скоро уйти в отставку

Чуря: правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода

Зал заседаний парламента Молдавии Зал заседаний парламента Молдавии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода, считает аналитик Корнелий Чуря. По его словам, причиной такого решения могут быть экономическое проблемы, передает РИА Новости.

Смена правительства (премьера Молдавии — NEWS.ru) Александра Мунтяну может стать реальностью через полгода, хотя это не обязательно будет подразумевать ликвидацию экономического режима. Думаю, что нынешнее правительство будет использовано в качестве козла отпущения. Вероятно, это будет связано с определенным ухудшением экономической ситуации, стагнацией, — сказал эксперт.

Ранее бывший президент Молдавии заявил, что некоторые европейские политики не поддерживают установление мира на Украине, потому что хотят прикрыть свои провалы в экономике и коррупционные схемы, связанные с финансированием Киева. По его словам, в Европе пытаются «потушить пожар, подливая в него бензин».

До этого британское издание The Spectator сообщило, что неспособность европейских союзников передать Киеву замороженные российские активы поставила крест на Украине, которая «доживает последние дни». Журналисты отметили, что финансовая поддержка Запада стала ненадежной. Публикация также указывает, что даже гипотетическая передача активов не спасла бы украинскую экономику.

Также депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова выразила мнение, что президент Молдавии Майя Санду хочет разрешить ситуацию с Приднестровьем силовыми методами. Так она прокомментировала увеличение расходов на оборону на 32% в проекте бюджета республики.

Молдавия
отставки
правительства
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число БПЛА, сбитых над Россией незадолго до полуночи
Дед Мороз на санях совершил посадку в ямальском поселке
Правительство Молдавии может скоро уйти в отставку
США готовы поддержать договоренности Камбоджи и Таиланда о мире
Долина появилась в новогоднем фильме на федеральном канале
На дорогах Кубани и Адыгеи ограничили движение автомобилей
Знаменитые парки закрыли перед новогодними праздниками
В Тульской области ввели режим угрозы атаки БПЛА
Не потерять лицо: как убрать отеки и вернуть цвет кожи после праздников
Уиткофф раскрыл, в каком формате прошли переговоры по безопасности Украины
В одном крупном российском аэропорту сняли запрет на полеты
«Главные люди страны»: Симоньян обратилась к российским бойцам на передовой
В Ижевске произошло смертельное ДТП с участием 10-летнего ребенка
Стало известно о восстановлении движения поездов в Краснодарском крае
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Калуги
«Все риски и прочее»: инвесторы выстроились в очередь в ДНР
«ЕС поддерживает терроризм»: в Финляндии осудили Каллас из-за России
Украинцы останутся без света даже на новогодних праздниках
В Турции объявилась «дочь» Трампа
В Госдуме объяснили юридические тонкости найма Деда Мороза
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны
Россия

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.