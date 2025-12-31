Правительство Молдавии может скоро уйти в отставку Чуря: правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода

Правительство Молдавии может уйти в отставку через полгода, считает аналитик Корнелий Чуря. По его словам, причиной такого решения могут быть экономическое проблемы, передает РИА Новости.

Смена правительства (премьера Молдавии — NEWS.ru) Александра Мунтяну может стать реальностью через полгода, хотя это не обязательно будет подразумевать ликвидацию экономического режима. Думаю, что нынешнее правительство будет использовано в качестве козла отпущения. Вероятно, это будет связано с определенным ухудшением экономической ситуации, стагнацией, — сказал эксперт.

Ранее бывший президент Молдавии заявил, что некоторые европейские политики не поддерживают установление мира на Украине, потому что хотят прикрыть свои провалы в экономике и коррупционные схемы, связанные с финансированием Киева. По его словам, в Европе пытаются «потушить пожар, подливая в него бензин».

До этого британское издание The Spectator сообщило, что неспособность европейских союзников передать Киеву замороженные российские активы поставила крест на Украине, которая «доживает последние дни». Журналисты отметили, что финансовая поддержка Запада стала ненадежной. Публикация также указывает, что даже гипотетическая передача активов не спасла бы украинскую экономику.

Также депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова выразила мнение, что президент Молдавии Майя Санду хочет разрешить ситуацию с Приднестровьем силовыми методами. Так она прокомментировала увеличение расходов на оборону на 32% в проекте бюджета республики.