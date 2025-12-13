Президент Молдавии Майя Санду хочет разрешить ситуацию с Приднестровьем силовыми методами, сообщила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. Так она прокомментировала увеличение расходов на оборону на 32% в проекте бюджета страны.

Молдавский парламент принял бюджет войны. Санду готовится к силовому решению приднестровского вопроса, — констатировала Аршинова.

По словам парламентария, Молдавия не станет бороться с соседними Украиной или Румынией из-за неравенства сил. Поэтому увеличение военных расходов говорит о заинтересованности Кишинева в левом береге Днестра, добавила депутат.

Ранее экс-президент и лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что Молдавия переживает глубокий системный кризис. Вину за тяжелейшую ситуацию он возложил на Санду и ее последователей из партии «Действие и солидарность» (ПДС). Лидер социалистов заявил, что экономика государства находится в коме, а страна стоит на пороге финансового краха. Он также обвинил власти в причастности к контрабанде оружия и создании финансовых пирамид.