День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 03:30

Правительство Молдавии обвинили в кризисе страны

Додон: правительство Санду поставило Молдавию на грань банкротства

Флаг Молдавии Флаг Молдавии Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Молдавия переживает глубокий системный кризис, написал в своем Telegram-канале экс-глава республики, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Вину за тяжелейшую ситуацию он возложил на действующего президента Майю Санду и ее последователей из Партии действия и солидарности (ПДС)

Лидер социалистов заявил, что экономика государства находится в коме, а страна стоит на пороге финансового краха. Он также обвинил власти в причастности к контрабанде оружия и создании финансовых пирамид. Додон уверен, что международные партнеры, кроме руководства ЕС, разочарованы политикой Кишинева.

Совокупный уровень инфляции за годы правления ПДС достиг 66%. Мы остаемся единственной страной в регионе без какого-либо экономического роста — даже в Украине <…> рост есть, а у нас его нет, — отметил политик.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что правительство республики во главе с Майей Санду идет по пути Украины и пытается удержать власть всеми путями. По ее словам, парламентские выборы в республике были фактически сфальсифицированы. Она уточнила, что это было масштабное голосование за рубежом на тех участках, которые были выгодны и удобны Кишиневу.

Молдавия
Игорь Додон
Майя Санду
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша отпустила диверсантов ВСУ: боятся выйти на Киев или самих себя?
Стало известно, как полезная овсянка может нанести вред организму
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Чебоксарах
Правительство Молдавии обвинили в кризисе страны
Диетолог поставила точку в споре, вредно ли есть перед телевизором
Биография, личная жизнь, лучшие роли: Максиму Аверину — 50
В Италии мигранты надругались над девушкой на глазах у жениха
Выход Польши из ЕС: кому от этого будет больнее — Варшаве или Брюсселю
Великобритания может усилить ПВО Украины
Названы размеры зарплат украинских мигрантов в Польше
Гороскоп 26 ноября: тренируемся, влюбляемся, помалкиваем
Сооснователь ЛУКОЙЛа продал свою долю в компании
Рискуют даже чистоплотные: как не заболеть педикулезом. Ликбез от врача
Грызня за наследство Жириновского: кому достались его квартира и деньги
Украинские БПЛА атаковали ряд стратегических объектов в ЛНР
Экс-замминистра обороны Иванов отдаст государству роскошный актив
Как родить пятерых детей и сохранить здоровье: советы многодетным мамам
Что подарить коллеге на «Тайного Санту»: советы и оригинальные идеи
Мирный план Трампа: последние новости, когда встреча с Путиным и Зеленским
Трамп рассказал о камнях преткновения в мирном плане США по Украине
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.