Молдавия переживает глубокий системный кризис, написал в своем Telegram-канале экс-глава республики, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Вину за тяжелейшую ситуацию он возложил на действующего президента Майю Санду и ее последователей из Партии действия и солидарности (ПДС)

Лидер социалистов заявил, что экономика государства находится в коме, а страна стоит на пороге финансового краха. Он также обвинил власти в причастности к контрабанде оружия и создании финансовых пирамид. Додон уверен, что международные партнеры, кроме руководства ЕС, разочарованы политикой Кишинева.

Совокупный уровень инфляции за годы правления ПДС достиг 66%. Мы остаемся единственной страной в регионе без какого-либо экономического роста — даже в Украине <…> рост есть, а у нас его нет, — отметил политик.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что правительство республики во главе с Майей Санду идет по пути Украины и пытается удержать власть всеми путями. По ее словам, парламентские выборы в республике были фактически сфальсифицированы. Она уточнила, что это было масштабное голосование за рубежом на тех участках, которые были выгодны и удобны Кишиневу.