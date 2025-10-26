«Огромные проблемы»: депутат раскрыла правду о работе администрации Санду

Правительство Молдавии во главе с президентом Майей Санду идет по пути Украины и пытается удержать власть всеми путями, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Алена Аршинова на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По ее словам, парламентские выборы в республике были фактически сфальсифицированы.

Аршинова уточнила, что это было масштабное голосование за рубежом на тех участках, которые были выгодны и удобны Кишиневу. При этом вся оппозиция и гражданские активисты были запуганы, очень многие — арестованы.

Соответственно, она удерживала эту власть всеми путями. Ее задача была — продолжать окрашивать парламент в желтый цвет, в PAS-овские цвета. Соответственно, они взяли большинством, то есть 55 мандатов, которые как раз и нужны были с лихвой для того, чтобы избрать своего спикера, — отметила она.

По словам депутата, Санду делает все, чтобы сделать из Молдовы «анти-Россию-2». Нынешнее правительство объективно обслуживает интересы ЕС, который обещает сделать из республики цветущее государство, а по факту превращает ее в военизированную организацию, отметила Аршинова.

[Санду] Подсадила [страну] на огромные кредиты, увеличив дефицит бюджета, вогнав в долги. Фактически сейчас сельское хозяйство, экономика, промышленность разрушены на текущий момент. Массовые увольнения на железной дороге. 400 тыс. человек уехало за четыре года правления Майи Санду. Фактически по 100 тыс. человек ежегодно. Поэтому в Молдове огромные проблемы. Из Молдовы создают антироссийский плацдарм, — подчеркнула она.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в Молдавии могут начаться силовые противостояния из-за действий властей. По его словам, итог парламентских выборов был вполне ожидаемым, поскольку любая «тоталитарная секта» не откажется от власти добровольно.