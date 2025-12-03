Молдавия официально утвердила решение о денонсации договора с Россией о деятельности Русского дома в Кишиневе. Документ был подписан президентом страны Майей Санду, после чего опубликован в «Официальном вестнике» республики.

Согласно постановлению, Министерство иностранных дел Молдавии должно официально уведомить российскую сторону об одностороннем выходе из соглашения. Таким образом, процесс юридического оформления этого решения будет завершен на национальном уровне.

Как поясняли ранее представители правительства, для расторжения договора одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления. Соглашение, вступившее в силу 4 июля 2021 года, продлевается каждые пять лет. Исходя из установленной процедуры, фактический выход республики из договора станет возможен после 4 июля 2026 года. До этого момента соглашение продолжает действовать в соответствии с ранее принятыми условиями.

До этого депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что правительство республики во главе с Майей Санду идет по пути Украины и пытается удержать власть всеми путями. По ее словам, парламентские выборы в республике были фактически сфальсифицированы. Она уточнила, что это было масштабное голосование за рубежом на тех участках, которые были выгодны и удобны Кишиневу.