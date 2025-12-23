Эпштейн хранил в сейфе рубли

Среди иностранных наличных, изъятых из сейфа скандального финансиста Джеффри Эпштейна, оказалось 230 рублей, следует из новых материалов Минюста США. На одном из опубликованных снимков можно заметить три купюры по 10 рублей и две — по 100 рублей.

Также на фотографии изображены шесть купюр номиналом $100, 640 шведских крон банкнотами по 50 и 20 крон, 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов. Помимо этого, из материалов следует, что следствие обнаружило свыше $72 тыс. наличными, а также 48 бриллиантов.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп пользовался частным самолетом Эпштейна значительно чаще, чем считалось ранее. Один раз республиканца сопровождала в полете 20-летняя девушка. Речь идет о перелетах, совершенных в начале девяностых. В четырех из них будущего президента США сопровождала Гислейн Максвелл — британская светская львица, осужденная по делу финансиста.

До этого стало известно, что по меньшей мере 550 страниц в рассекреченных документах по делу Эпштейна полностью замазаны черной краской. В частности, три отдельных документа суммарным объемом 255 страниц и один 119-страничный файл невозможно прочитать.