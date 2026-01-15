В Дагестане вынесли приговор главам стройкомпаний за хищение 260 млн рублей

Трое руководителей строительных компаний в Дагестане попались на хищении средств, выделенных на строительство социальных объектов, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики. Каспийский городской суд уже вынес в отношении них приговор.

Каспийским городским судом вынесен приговор трем руководителям строительных компаний за хищение бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что руководитель ООО «Основа» получил семь лет колонии общего режима и был оштрафован на 500 тыс. рублей. Директора НПО «Плодоовощналадка» приговорили к восьми годам лишения свободы, а главу ООО «Дагстройсервис» — к пяти годам.

Ранее под Воронежем преступники подожгли почтовое отделение, чтобы скрыть крупную кражу. Полиция установила, что к преступлению может быть причастна сама руководительница этого отделения. По версии следствия, женщина вместе со своим братом похитила почти 60 млн рублей. Они забрали деньги, когда в помещении никого не было, и вынесли их в чемодане.