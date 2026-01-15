Тату-мастер попал в тюрьму за изнасилование туристки Daily Mail: суд в Испании дал тату-мастеру пять лет за изнасилование

В Испании тату-мастера отправили в тюрьму на пять лет за изнасилование клиентки, сообщает Daily Mail. Проживающий в Ибице мужчина совершил преступление прямо во время сеанса.

Инцидент произошел в 2022 году. Девушка, посетившая салон совместно с подругой, решила нанести татуировку. 21-летняя пострадавшая рассказала, что в ходе процедуры мастер внезапно начал совершать насильственные действия руками, одновременно продолжая наносить рисунок тату-машинкой.

Ранее сообщалось, что в Москве состоится суд над мужчиной, который пытался изнасиловать девушку в парке. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30, 131 («Покушение на изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

До этого в ХМАО завершилось расследование убийства и изнасилования 12-летней девочки, тело которой нашли на дне водосточного коллектора. Подозреваемым оказался 39-летний мужчина, который тогда смог скрыться от правоохранительных органов. Ему вменяют сразу три статьи УК РФ.