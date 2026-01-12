Изнасиловавшего и убившего школьницу мужчину нашли через 15 лет В ХМАО завершили расследование убийства и изнасилования девочки в 2011 году

В ХМАО завершилось расследование убийства и изнасилования 12-летней девочки, тело которой нашли на дне водосточного коллектора, передает СК по региону. Подозреваемым оказался 39-летний мужчина, который тогда смог скрыться от правоохранительных органов. Ему вменяют сразу три статьи: «Убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В микрорайоне Восточный города Нягани на дне водосточного коллектора было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Тогда раскрыть преступление не удалось, — говорится в публикации.

Ему заочно предъявили обвинение еще в 2022 году, после чего мужчину объявили в международный розыск. В октябре 2025 года подозреваемого задержали в Первоуральске Свердловской области. Затем этапировали в Югру и поместили под стражу.

