«Тату», онкология мужа, ссора с Волковой: как живет Лена Катина

Певица и участница группы «Тату» Лена Катина рассказала об онкологии своего мужа Дмитрия Спиридонова. Что об этом известно, почему поссорилась с коллегой Юлией Волковой?

Онкология мужа

По словам Катиной, она познакомилась с будущим мужем Дмитрием, когда тот болел онкологией. Артистка рассказала, что это было непростое для бизнесмена время. Пара вместе с 2022 года.

«Мы только-только познакомились. Это было непростое для Димки время. Я почему-то, не знаю почему, была уверена в том, что все будет хорошо. Дима ужасно эмоциональный человек. То есть там „выше крыши“, все чересчур, все гипер. Это было понятно с самого начала», — призналась Катина.

По ее словам, они с мужем разные по темпераменту, что непросто дается певице. Однако это также уравновешивает обстановку, добавила она. Катина сообщила, что конфликты у них бывают на бытовой почве, но пара садится за стол переговоров и делится проблемами, которые друг друга не устраивают.

Ссора с Волковой, распад группы

Катина заявила, что ее ссора с партнершей по творческому коллективу Юлией Волковой произошла из-за поведения коллеги. Она призналась, что разногласия возникли также из-за грубых публичных высказываний.

«По причине некорректного поведения со стороны Юлии в отношении меня <…> наше дальнейшее сотрудничество стало абсолютно невозможным. <…> Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество, если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества», — сказала Катина.

Она добавила, что, возможно, на ситуацию повлияли и другие факторы. Катина допустила, что у коллеги мог произойти «какой-то срыв».

Где выступают сейчас Катина и Волкова

Летом 2025 года группа «Тату» анонсировала свое воссоединение. Волкова и Катина сообщили в своих соцсетях, что поклонники давно просили их вернуться на сцену с совместными выступлениями. Вот и решили, по их словам, порадовать своих фанатов.

По мнению продюсера Павла Рудченко, все дело в деньгах. «Лена выпускала синглы, записывала альбомы, пыталась петь живьем с коллективом музыкантов. Юля также предпринимала попытки петь и записывала альбом. Но сольные карьеры не были столь успешными, как дуэт. Волкова и Катина поодиночке не так востребованы, как „черненькая“ и „рыженькая“ вместе. Потому что их воспринимают как дуэт с музыкальным вайбом», — утверждает продюсер.

19 июля 2025 года «Тату» дали свой первый концерт после воссоединения в известном отеле недалеко от Ялты. Депутат Государственной думы Нина Останина призывала власти Крыма отменить концерт. Она напомнила, что скандальный имидж группы и некоторые их песни подпадают под запреты, установленные российским законодательством.

В действительности артистки теперь выступают за семейные ценности. Лена Катина воспитывает двоих сыновей, она второй раз замужем. У Юли Волковой также двое детей.

Читайте также:

Долги, версия о побеге, признание погибшими: что известно о деле Усольцевых

Убийство сына Каддафи: что известно о смерти наследника экс-главы Ливии

Ракетный удар по Белгороду 3 февраля: что известно, есть ли пострадавшие