Долги, версия о побеге, признание погибшими: что известно о деле Усольцевых

Версия, согласно которой семья туристов Усольцевых в Красноярском крае пропала в результате побега, была опровергнута. Что об этом известно, идут ли сейчас поиски?

Версия о побеге

Заместитель руководителя 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова заявила, что версия о побеге Усольцевых опровергнута. По ее словам, изначально версий было три, среди которых несчастный случай и криминальная ситуация.

«В ходе расследования версия о побеге опровергнута. Против нее свидетельствуют собранные по делу доказательства. Две остальные версии планомерно отрабатываются по этому делу», — рассказала Сырымбетова.

Она добавила, что основной остается версия несчастного случая на территории Кутурчинского Белогорья. При этом активная фаза поисков была завершена 12 октября 2025 года.

При этом стало известно, что семью Усольцевых начнут искать в подвалах, хозяйственных постройках и других объектах вблизи места исчезновения. К работам подключились не только спасатели, но и криминалисты. При этом адвокат и бывший следователь Сталина Гуревич отметила, что семью в марте 2026 года могут официально признать погибшей.

Когда признают погибшими

Усольцевы в марте могут быть официально признаны погибшими, сообщила адвокат и бывший следователь Сталина Гуревич. По ее словам, такой сценарий возможен, если исчезновение произошло в результате обстоятельств, угрожавших жизни.

«По общему правилу человека признают умершим через пять лет, а через полгода признают безвестно отсутствующим. Но если известно, что человек пропал в следствие каких-то обстоятельств, угрожавших его жизни, умершим могут признать через полгода. Но это должно быть реально имевшее место событие: сход лавины, теракт, ДТП», — пояснила эксперт.

Март станет ключевым сроком, так как с момента исчезновения Усольцевых в конце сентября 2025 года как раз исполнится полгода. Официальное признание погибшими необходимо родственникам для решения юридических вопросов, связанных с наследством, правом на имущество и другими гражданскими отношениями.

Странные звонки и долги

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что после исчезновения родных в Красноярском крае ему позвонили из Испании. Разговора не было: он попытался перезвонить, однако это был «одноразовый номер».

«У меня был звонок, получается, из Испании. Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый», — отметил Баталов.

Также известно, что Ирина Усольцева должна около пяти тысяч рублей за нарушения, зафиксированные камерами дорожного движения. У женщины есть три исполнительных производства от Федеральной службы судебных приставов с общей суммой задолженности в 4750 рублей.

Все три документа касаются штрафов за административные правонарушения, зафиксированные Госавтоинспекцией Красноярского края. Один из исполнительных листов на 250 рублей был выдан Усольцевой незадолго до ее исчезновения — 10 сентября 2025 года.

