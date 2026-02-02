Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 09:21

У таинственно пропавшей в тайге Усольцевой обнаружились долги

Пропавшая под Красноярском Усольцева должна ФССП около пяти тысячей рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ирина Усольцева, которая пропала вместе с мужем Сергеем и дочерью в тайге Красноярского края, должна около пяти тысяч рублей за нарушения, зафиксированные камерами дорожного движения, сообщает РИА Новости. У женщины есть три исполнительных производства от Федеральной службы судебных приставов с общей суммой задолженности в 4750 рублей.

Все три документа касаются штрафов за административные правонарушения, зафиксированные Госавтоинспекцией Красноярского края. Один из исполнительных листов на 250 рублей был выдан Усольцевой незадолго до ее исчезновения — 10 сентября 2025 года.

Исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют, — уточнили в региональном управлении службы судебных приставов.

Ранее сообщалось, что семью Усольцевых начнут искать в подвалах, хозяйственных постройках и других объектах вблизи места исчезновения. К работам подключились не только спасатели, но и криминалисты. Кроме того, спелеологи обнаружили две пещеры, которые могут представлять интерес для поиска.

Усольцевы
штрафы
Красноярский край
нарушения
