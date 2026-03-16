16 марта 2026 в 11:13

Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ

Жителя Приморья приговорили к 14 годам колонии за финансирование ФБК и ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Приморский краевой суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя, которого признали виновным в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России экстремистской и ликвидирована), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Елену Оленеву. По ее словам, россиянин также отправил ВСУ 13 тыс. рублей.

Подсудимому инкриминировалось осуществление финансирования экстремистской организации НО «ФБК», а также осуществление финансирования вооруженных сил Украины путем осуществления ряда денежных переводом на общую сумму более 13 тысяч рублей, — сказала Оленева.

Ранее в Туле 32-летнего местного жителя приговорили к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене. Мужчина перевел средства иностранной организации, действующей против безопасности РФ. Сумма переведенных средств не раскрывалась.

До этого в Ивановской области арестовали местного жителя по подозрению в государственной измене. Следствие считает, что 41-летний перебежчик передавал Киеву данные о российских военных объектах. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы. Он уже был осужден на 10 лет за вовлечение в террористическую деятельность.

Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
