Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео Жителя Тулы приговорили к более 12 годам колонии за финансирование ВСУ

В Туле 32-летнего местного жителя приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы по уголовному делу о государственной измене, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчина перевел средства иностранной организации, действующей против безопасности РФ. Сумма не раскрывалась. Максимальная санкция по статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

С учетом позиции прокурора суд назначил наказание в виде 12 лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее в Ивановской области арестовали местного жителя по подозрению в государственной измене. Следствие считает, что 41-летний перебежчик передавал Киеву данные о российских военных объектах. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы. Он уже был осужден на 10 лет за вовлечение в террористическую деятельность.

Также стало известно, что в Мурманской области будут судить 27-летнего россиянина, которого подозревают в госизмене. По данным следствия, мужчина два раза отправил деньги на финансирование ВСУ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.