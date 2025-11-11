Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 13:59

Донаты ВСУ обернулись для россиянина уголовным делом о госизмене

Житель Мурманска предстанет перед судом по делу о госизмене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Мурманской области будут судить 27-летнего россиянина, которого подозревают в госизмене, передает региональная прокуратура. По данным следствия, мужчина два раза отправил деньги на финансирование ВСУ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Используя мобильное приложение банка, совершил два денежных перевода на банковский и криптовалютный счета, используемые для сбора средств в целях финансирования украинских националистических вооруженных формирований, противостоящих Вооруженным силам Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания москвича, обвиняемого в государственной измене и переписке с украинскими кураторами. Он по заданию спецслужб Украины собирал сведения о месте жительства и транспорте одного из российских военнослужащих. Возбуждены два уголовных дела.

До этого житель Москвы, которого задержали за госизмену, сообщил, что сотрудничал со спецслужбами одной из стран НАТО ради переезда в другую страну. По его словам, сперва он познакомился с некой гражданкой, предложившей сотрудничество. Затем она попросила у задержанного адрес электронной почты для связи с куратором.

