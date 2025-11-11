Донаты ВСУ обернулись для россиянина уголовным делом о госизмене

В Мурманской области будут судить 27-летнего россиянина, которого подозревают в госизмене, передает региональная прокуратура. По данным следствия, мужчина два раза отправил деньги на финансирование ВСУ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Используя мобильное приложение банка, совершил два денежных перевода на банковский и криптовалютный счета, используемые для сбора средств в целях финансирования украинских националистических вооруженных формирований, противостоящих Вооруженным силам Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания москвича, обвиняемого в государственной измене и переписке с украинскими кураторами. Он по заданию спецслужб Украины собирал сведения о месте жительства и транспорте одного из российских военнослужащих. Возбуждены два уголовных дела.
До этого житель Москвы, которого задержали за госизмену, сообщил, что сотрудничал со спецслужбами одной из стран НАТО ради переезда в другую страну. По его словам, сперва он познакомился с некой гражданкой, предложившей сотрудничество. Затем она попросила у задержанного адрес электронной почты для связи с куратором.