Стало известно, что пообещали москвичу за сотрудничество с НАТО Задержанный за госизмену москвич сотрудничал с НАТО ради переезда за рубеж

Житель Москвы, задержанный за государственную измену, заявил, что сотрудничал со спецслужбами одной из стран НАТО ради переезда в другую страну. По его словам, с ним работал куратор и поручал ему различные задания, передает РИА Новости.

Задержан за госизмену. Я познакомился с гражданкой, которая предложила мне сотрудничество и заявила, что может мне помочь переехать в другую страну. Гражданка взяла мой номер электронной почты, и на меня вышел куратор, сказал, что для сотрудничества необходимо передать кое-какую информацию, — рассказал фигурант.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя Москвы, который собирал информацию об оппозиционно настроенных россиянах для спецслужбы одной из стран НАТО, чтобы затем склонять их к сотрудничеству. В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Госизмена», максимальная санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.