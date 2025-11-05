Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:53

Россиянин работал на спецслужбу одной из стран НАТО

ФСБ задержала москвича за передачу данных спецслужбе НАТО

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя Москвы по подозрению в государственной измене, передает пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ТАСС, он собирал информацию об оппозиционно настроенных россиянах для спецслужбы одной из стран НАТО.

Установлено, что россиянин инициативно установил контакт с представителем специальной службы одной из стран НАТО, которому передал анкетные данные и сведения в отношении ряда оппозиционно настроенных российских граждан для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству, — сообщили в пресс-службе.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Госизмена», максимальная санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Ленинградской области был задержан и арестован местный житель, который оборудовал в своей квартире узел связи для нужд мошенников, действующих с территории Украины. В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли значительное количество оборудования.

До этого появилась информация, что масштабный рейд силовиков в цыганском поселке Плеханово под Тулой закончился арестом пяти автомобилей, изъятием около 1 млн рублей и отправкой 35 человек в военкомат. За крупное оперативное мероприятие отвечали сотрудники ФСБ, МВД, ГАИ, ФНС и коммунальщиков.

ФСБ
происшествия
уголовные дела
Москва
