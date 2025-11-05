Россиянин работал на спецслужбу одной из стран НАТО

Сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя Москвы по подозрению в государственной измене, передает пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ТАСС, он собирал информацию об оппозиционно настроенных россиянах для спецслужбы одной из стран НАТО.

Установлено, что россиянин инициативно установил контакт с представителем специальной службы одной из стран НАТО, которому передал анкетные данные и сведения в отношении ряда оппозиционно настроенных российских граждан для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству, — сообщили в пресс-службе.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Госизмена», максимальная санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

