Мошенники стали обманывать россиян «премиум»-елками

Мошенники придумали схему с продажей елок «премиум» качества по низким ценам к Новому году, рассказала РИА Новости член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Воронина. Он пояснила, что праздничные акции — отличное прикрытие для обмана.

Злоумышленники создают сайт с объявлениями о продаже елок, который выглядит как обычный интернет-магазин. Однако покупатель при вводе номера телефона на таком сайте получает сообщение со ссылкой «для подтверждения покупки», где нужно ввести данные карты. После чего деньги списываются, а связь с продавцом пропадает, — отметила она.

Ранее МВД России предупредило о появлении новой мошеннической схемы, связанной с рассрочками на популярных маркетплейсах. По сообщениям ведомства, злоумышленники, выдавая себя за участников партнерских программ, вводят граждан в заблуждение, обещая им легкий заработок.

До этого стало известно, что мошенники стали внедрять схему обмана с явкой в военкомат якобы для оцифровки личных данных. В итоге аферисты похищают данные и СНИЛС под предлогом оформления пропуска на территорию режимного объекта.

Тем временем жительница Москвы лишилась долгожданной поездки на Кавказ, став жертвой интернет-мошенников. Женщина хотела отметить день рождения в путешествии по Дагестану и приобрела в соцсетях пятидневный тур. Однако путевки на самом деле не существовало.