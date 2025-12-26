Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 01:34

«Учить русский»: В Британии дали совет студентке с Украины

Guardian: студентка с Украины бросила учебу в Англии из-за советов учить русский

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press
Украинская беженка бросила учебу в колледже в Великобритании, после того как преподаватели посоветовали ей учить русский язык, пишет Guardian. Журналисты отметили, что такую рекомендацию ей дали, когда у нее возникли трудности с изучением предметов.

19-летняя девушка рассказала, что, когда у нее возникали трудности с усвоением предметов, преподаватели пытались убедить ее вместо этого изучать русский язык, — говорится в материале.

Украинка пожаловалась, что в колледже «вместо сочувствия или помощи продолжали настаивать на смене учебного курса». Девушка, чей отец служит в ВСУ, сочла это оскорбительным.

Ранее украинец на автомобиле снес шлагбаум на границе с Венгрией и скрылся внутри страны, чтобы избежать призыва в армию. Инцидент случился на пункте пропуска «Великая Паладь — Надьгодош». За рулем Toyota Avensis находился адвокат, получивший накануне повестку.

Тем временем выяснилось, что попытка избежать мобилизации обернулась трагедией как минимум для 29 украинцев, которые умерли при попытке незаконно пересечь границу с Румынией. Мужчины погибали от истощения в горах или тонули в реке Тиса. Местные спасатели отмечают, что у беглецов часто нет элементарного снаряжения и подготовки, но страх перед фронтом заставляет их идти на смертельный риск без оглядки на погоду и травмы.

Украина
беженцы
Великобритания
Россия
