Украинская беженка бросила учебу в колледже в Великобритании, после того как преподаватели посоветовали ей учить русский язык, пишет Guardian. Журналисты отметили, что такую рекомендацию ей дали, когда у нее возникли трудности с изучением предметов.

19-летняя девушка рассказала, что, когда у нее возникали трудности с усвоением предметов, преподаватели пытались убедить ее вместо этого изучать русский язык, — говорится в материале.

Украинка пожаловалась, что в колледже «вместо сочувствия или помощи продолжали настаивать на смене учебного курса». Девушка, чей отец служит в ВСУ, сочла это оскорбительным.

