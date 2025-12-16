В европейской стране хотят приравнять украинцев к другим иностранцам В Польше планируют отменить особый статус украинских беженцев

В Польше планируют отменить особый статус украинских беженцев и приравнять их к другим иностранцам, сообщила представитель МВД страны Каролина Галецкая. По ее словам, которые передает портал Onet, предложенные изменения окажут влияние на социальные и медицинские услуги.

Правительство Польши подготовило законопроект, который отменит особый статус украинских беженцев после 4 марта 2026 года и приравняет их к другим иностранцам, — заявила она.

По словам Галецкой, украинцы по-прежнему смогут получать неотложную медпомощь. Однако если им понадобятся другие медицинские услуги, то придется работать и платить соответствующие взносы, как это делают другие резиденты.

Политолог Юрий Светов заявил, что Польша не прекратит принимать украинских беженцев, если ЕС обяжет все страны-участницы помогать Киеву. По его мнению, на такое решение может повлиять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, банды молодых украинских мигрантов превратили Свентокшиский парк в центре Варшавы в зону регулярных драк, грабежей и разбойных нападений. В Польше называют эту территорию одним из наиболее опасных мест в столице, где криминальная обстановка становится хуже с каждым годом.