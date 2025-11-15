Политолог ответил, продолжит ли Польша принимать украинских беженцев

Польша не перестанет принимать украинских беженцев, если Евросоюз обяжет входящие в объединение страны оказывать помощь Киеву, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, на принятие такого решения может оказать влияние председатель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Если ЕС примет под давлением Урсулы фон дер Ляйен жесткое решение об общей помощи своих стран украинским беженцам, то Польша дрогнет, потому что экономически зависит от Евросоюза, — заявил Светов.

Политолог отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий хочет остановить помощь украинцам в рамках политической борьбы с премьер-министром Дональдом Туском. По его словам, польский лидер ориентируется на мнение граждан, которые недовольны привилегиями беженцев.

Президент Польши адресует свои обращения о прекращении помощи беженцам Туску, который полностью замкнут на том, что им нужно помогать Украине. Навроцкий ориентируется на мнение поляков: их не устраивают привилегии для беженцев. Польское общество задается вопросами: почему украинцы достаточно молодые находятся у них? Почему они не идут воевать? — отметил Светов.

По словам политолога, Варшава может отказать в помощи украинским беженцам, но не перестанет поставлять оружие Киеву. Светов выразил мнение, что Польше будет невыгодно потерять этот источник дохода.

Польша не говорит о том, что она перестанет поставлять оружие на Украину. Об этом нет и речи. Варшава хочет и дальше хорошо на этом зарабатывать, — заключил Светов.

Ранее Навроцкий заявил, что больше не будет помогать украинским беженцам. Польский лидер подчеркнул, что к украинцам в Варшаве следует относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам.