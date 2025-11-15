Конфискованная взрывчатка сдетонировала в полицейском участке Девять человек погибли при детонации конфискованной взрывчатки в Кашмире

Конфискованная взрывчатка сдетонировала прямо в полицейском участке в Кашмире, сообщает британская газета The Guardian. По ее информации, в результате погибли девять человек. Кроме того, как минимум 32 человека были ранены.

По меньшей мере девять человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва тайника с конфискованными взрывчатыми веществами на территории полицейского участка в контролируемом Индией Кашмире, — говорится в публикации.

Уточняется, что трагедия произошла в результате несчастного случая. Взрыв раздался в момент, когда группа судебно-медицинских экспертов и полицейских изучала взрывчатое вещество. В самом участке начался пожар, также повреждены несколько автомобилей.

