15 ноября 2025 в 14:42

Конфискованная взрывчатка сдетонировала в полицейском участке

Девять человек погибли при детонации конфискованной взрывчатки в Кашмире

Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agencyuyg
Конфискованная взрывчатка сдетонировала прямо в полицейском участке в Кашмире, сообщает британская газета The Guardian. По ее информации, в результате погибли девять человек. Кроме того, как минимум 32 человека были ранены.

По меньшей мере девять человек погибли и 32 получили ранения в результате взрыва тайника с конфискованными взрывчатыми веществами на территории полицейского участка в контролируемом Индией Кашмире, — говорится в публикации.

Уточняется, что трагедия произошла в результате несчастного случая. Взрыв раздался в момент, когда группа судебно-медицинских экспертов и полицейских изучала взрывчатое вещество. В самом участке начался пожар, также повреждены несколько автомобилей.

Ранее в Нью-Дели взорвался автомобиль. В городе ввели режим повышенной тревоги. Взрывное устройство сработало вечером 10 ноября на перекрестке неподалеку от знаменитого Красного форта, популярного среди туристов объекта. По последним данным, количество погибших достигло 13 человек.

