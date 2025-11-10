Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 19:35

В Индии сообщили о росте числа погибших при взрыве в Нью-Дели

NDTV: число жертв взрыва автомобиля в Нью-Дели увеличилось до 13 человек

По меньшей мере 24 человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели По меньшей мере 24 человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели Фото: EPA/ТАСС

Количество погибших в результате взрыва автомобиля в историческом районе Старого Дели достигло 13 человек, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителей полиции. Взрывное устройство сработало вечером, 10 ноября, на перекрестке неподалеку от знаменитого Красного форта, популярного среди туристов объекта в Нью-Дели.

По последним данным, количество пострадавших составило 24 человека, которые были доставлены в медицинские учреждения столицы. Прежде власти сообщали о 10 погибших, однако в течение дня эта цифра увеличилась в связи с тяжелым состоянием некоторых из раненых.

Взрыв произошел в медленно двигавшемся автомобиле, остановившемся на светофоре у станции метро Red Fort. В машине находились пассажиры. Взрыв повредил стоявшие рядом авто, — заявил комиссар столичной полиции Сатиш Гольча.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава правительства также провел экстренные консультации с министром внутренних дел Амитом Шахом и другими ответственными должностными лицами.

Ранее сообщалось, что в столице Индии был введен режим повышенной готовности. На место происшествия оперативно прибыли 20 пожарных расчетов. Работу на месте взрыва ведут сотрудники антитеррористического подразделения и специальных полицейских сил. ЧП произошло спустя несколько часов после обнаружения в городе Фаридабад (штат Харьяна) примерно 360 кг аммиачной селитры, а также оружия и боеприпасов в арендованной квартире врача из Кашмира.
Индия
взрывы
смерти
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Эксперты назвали лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт
Татарские перемячи: классический рецепт для сытного обеда
Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт
«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию
Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов
Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю
Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty
У толкнувшей девочку на рельсы в метро пенсионерки нашли необычный диагноз
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.