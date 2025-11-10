В Индии сообщили о росте числа погибших при взрыве в Нью-Дели

По меньшей мере 24 человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в Нью-Дели

Количество погибших в результате взрыва автомобиля в историческом районе Старого Дели достигло 13 человек, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителей полиции. Взрывное устройство сработало вечером, 10 ноября, на перекрестке неподалеку от знаменитого Красного форта, популярного среди туристов объекта в Нью-Дели.

По последним данным, количество пострадавших составило 24 человека, которые были доставлены в медицинские учреждения столицы. Прежде власти сообщали о 10 погибших, однако в течение дня эта цифра увеличилась в связи с тяжелым состоянием некоторых из раненых.

Взрыв произошел в медленно двигавшемся автомобиле, остановившемся на светофоре у станции метро Red Fort. В машине находились пассажиры. Взрыв повредил стоявшие рядом авто, — заявил комиссар столичной полиции Сатиш Гольча.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава правительства также провел экстренные консультации с министром внутренних дел Амитом Шахом и другими ответственными должностными лицами.

Ранее сообщалось, что в столице Индии был введен режим повышенной готовности. На место происшествия оперативно прибыли 20 пожарных расчетов. Работу на месте взрыва ведут сотрудники антитеррористического подразделения и специальных полицейских сил. ЧП произошло спустя несколько часов после обнаружения в городе Фаридабад (штат Харьяна) примерно 360 кг аммиачной селитры, а также оружия и боеприпасов в арендованной квартире врача из Кашмира.