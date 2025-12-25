Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 07:13

Путин рассказал про героизм военных КНДР в Курской области

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин отметил героизм военных КНДР в Курской области и работу корейских саперов по разминированию в РФ, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Глава государства указал, что в таких вопросах и проявляется дружба и боевое братство двух стран.

Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы, — сказано в материале.

Ранее Путин рассказал, что военный контингент КНДР внес важный вклад в освобождение Курской области. Он поблагодарил северокорейских боевых соратников, отметив, что их участие стало результатом договоренностей с лидером республики Ким Чен Ыном.

Также Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в тексте глава государства обратил внимание на героизм военных из КНДР в Курской области. Также он отметил работу корейских саперов по разминированию региона. Все перечисленное — подтверждение дружбы и боевого братства двух стран, подчеркнул Путин.

Тем временем Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями Владимиру Путину. Причиной стало известие о кончине посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры

Владимир Путин
Курская область
КНДР
военные
