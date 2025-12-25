Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 08:48

Новый мэр Красноярска Верещагин вступил в должность

Вход в здание администрации Красноярска Вход в здание администрации Красноярска Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Новый мэр Красноярска Сергей Верещагин вступил в должность, сообщил ТАСС. Он принес присягу в овальном зале администрации, ему вручили атрибуты власти, в том числе ключ от города. Новый глава Красноярска был избран на сессии городского совета депутатов, за него проголосовали 33 человека из 33.

Перед лицом всех его жителей, клянусь <…> защищать интересы жителей города, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, — сказал Верещагин.

Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый по делу о коррупции и находящийся под стражей, подал в городской совет заявление об отставке. Чиновника задержали по подозрению в получении взятки, сумма которой превышает 180 млн рублей. СК РФ уже возбудил уголовное дело по тяжелой статье о получении взятки в особо крупном размере.

В свою очередь юрист Илья Русяев допустил, что Логинову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы за получение взятки. По его словам, мэр также может получить штраф в 70-кратном размере суммы взятки. Кроме того, по словам юриста, Логинову могут запретить заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Россия
Красноярск
мэры
должности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тарталетки с икрой «Царский снег» — роскошная закуска за 10 минут
В Соцфонде раскрыли рекордный объем больничных в этом году
Как почистить золото в домашних условиях: готовимся блистать в праздник
Раскрыта сумма активов, замороженных в российских банках в 2025 году
Российской посол выяснил, кто главный лоббист «репарационного кредита»
Пожар вспыхнул в крупном бизнес-центре на юге Москвы и попал на видео
Бойцы ВСУ отклонили предложение сложить оружие и поплатились
Утрата Северска ударила по переговорным позициям Украины
Горячий десерт: домашнее мороженое с ликером и вишней — это бомба
Чемпионка ОИ назвала легенду гимнастики Латынину примером для спортсменов
В России выявили пугающее последствие гонконгского гриппа
Охватившее машину на парковке пламя сожгло дотла несколько других авто
Новый мэр Красноярска Верещагин вступил в должность
Свет Вифлеемской звезды: как в Москве встретили католическое Рождество
Появились новые подробности о рекордсмене-взяточнике из МВД
Российскую авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за летний овербукинг
Половина работающих россиян выгорела к Новому году
В Госдуме рассказали о порядке выплаты январской пенсии россиянам
В Рыбном союзе сравнили производство черной икры в России и СССР
Россияне могут лишиться доступа к микрозаймам
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.