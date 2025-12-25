Новый мэр Красноярска Верещагин вступил в должность

Новый мэр Красноярска Сергей Верещагин вступил в должность, сообщил ТАСС. Он принес присягу в овальном зале администрации, ему вручили атрибуты власти, в том числе ключ от города. Новый глава Красноярска был избран на сессии городского совета депутатов, за него проголосовали 33 человека из 33.

Перед лицом всех его жителей, клянусь <…> защищать интересы жителей города, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, — сказал Верещагин.

Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый по делу о коррупции и находящийся под стражей, подал в городской совет заявление об отставке. Чиновника задержали по подозрению в получении взятки, сумма которой превышает 180 млн рублей. СК РФ уже возбудил уголовное дело по тяжелой статье о получении взятки в особо крупном размере.

В свою очередь юрист Илья Русяев допустил, что Логинову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы за получение взятки. По его словам, мэр также может получить штраф в 70-кратном размере суммы взятки. Кроме того, по словам юриста, Логинову могут запретить заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.