Меркачева рассказала о переданном Путину списке на помилование Меркачева: переданный Путину список на помилование пофамильный

В переданном российскому президенту Владимиру Путину списке указаны конкретные фамилии осужденных для возможного помилования, заявила ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. При этом число фамилий в перечне она раскрывать не стала.

Список, который был в СПЧ, мы передали. Он пофамильный, — сказала Меркачева.

Ранее Владимир Путин попросил правозащитницу Еву Меркачеву направить в Кремль ее предложения о «новогоднем помиловании» заключенных. Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос.

Меркачева разработала и направила президенту России Владимиру Путину список с осужденными для возможного помилования. Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что амнистии обычно проводят к праздникам или памятным датам. Он подчеркнул, что «абсолютно поддерживает» эту инициативу.

До этого Меркачева выразила мнение, что в России необходимо назначать специалистов для работы с проблемными семьями. По ее словам, привязка квалифицированного сотрудника поможет предотвратить множество несчастных случаев.