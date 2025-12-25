Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 05:10

Меркачева рассказала о переданном Путину списке на помилование

Меркачева: переданный Путину список на помилование пофамильный

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В переданном российскому президенту Владимиру Путину списке указаны конкретные фамилии осужденных для возможного помилования, заявила ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. При этом число фамилий в перечне она раскрывать не стала.

Список, который был в СПЧ, мы передали. Он пофамильный, — сказала Меркачева.

Ранее Владимир Путин попросил правозащитницу Еву Меркачеву направить в Кремль ее предложения о «новогоднем помиловании» заключенных. Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос.

Меркачева разработала и направила президенту России Владимиру Путину список с осужденными для возможного помилования. Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что амнистии обычно проводят к праздникам или памятным датам. Он подчеркнул, что «абсолютно поддерживает» эту инициативу.

До этого Меркачева выразила мнение, что в России необходимо назначать специалистов для работы с проблемными семьями. По ее словам, привязка квалифицированного сотрудника поможет предотвратить множество несчастных случаев.

СПЧ
Владимир Путин
помилования
Ева Меркачева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разгром бункера ВСУ и победа сил ПВО: успехи ВС РФ к утру 25 декабря
Кошатникам рассказали, как приучить питомца не бояться гостей
Попасть в аварию во сне: что значит для женщины и мужчины на самом деле
«За гранью»: норвежский экс-посол рассказал о жизни в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 декабря
В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья для определенных граждан
Составлен список самых атмосферных российских городов в период Нового года
Один из крупнейших нефтепереработчиков возобновил закупки российской нефти
Гороскоп 25 декабря: кому можно не работать и зачем поощрять лень
Составлен список новогодних блюд, которые не сочетаются с алкоголем
Раскрыто, что грозит организатору слишком шумной новогодней вечеринки
Первую партию тяжелых дронов «Бердыш» отправили в зону СВО
Меркачева рассказала о переданном Путину списке на помилование
Долина захотела еще пару месяцев пожить в квартире в Хамовниках
Лось во сне — символ силы и перемен: кому и что предвещает
Врач ответила, чем можно заменить орехи при проблемах с желудком
Чехия денег не даст: почему Евросоюз начал «сливать» Украину
Путин встретился с представителями российского бизнеса
Дисквалификация Валиевой от соревнований официально завершилась
Экс-советника Горбачева сбил Mercedes в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.