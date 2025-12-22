Новый год-2026
В СПЧ нашли способ помочь неблагополучным семьям после трагедии в Норильске

Член СПЧ Меркачева предложила закреплять специалистов за проблемными семья в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России необходимо назначать специалистов для работы с проблемными семьями, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ и правозащитник Ева Меркачева. По ее словам, привязка квалифицированного сотрудника поможет предотвратить множество несчастных случаев.

Я бы предложила закреплять специалиста за неблагополучными семьями, который приходил бы раз в неделю и просто проводил профилактическую беседу с родителем. Я считаю, что в этой идее есть будущее. Понятно, что каждой семье сложно представить сотрудника, но мы говорим не о любой многодетной семье, а о проблемных семьях. Не обязательно многодетные, но именно те, где не все в порядке, где, может быть, мать не справляется из-за того, что она одиночка, не работает, а детей надо кормить, поить, где мать подвержена алкогольной или наркотической зависимости, с какими-то признаками пограничного психического расстройства и так далее, — высказалась Меркачева.

Она подчеркнула, что к этой работе можно привлечь волонтеров с базовыми знаниями и навыками в области психологии. По мнению члена СПЧ, не каждая семья будет согласна пускать незнакомца к себе домой. Поэтому, как отметила Меркачева, важно сделать это обязательным, чтобы семья не имела возможности отказаться.

В каких случая он бы мог назначаться? Когда что-то произошло. Например, возникли какие-то сложности, вопросы у органов опеки к семье, но органы опеки или суд дают родителю второй шанс, и они говорят: «С этого момента за вами будет закреплен специалист или волонтер, который будет в курсе ситуации, которая с вами происходит. Вы можете через него обращаться за любой помощью, рассказывать о проблемах, которые есть». Он и сам будет эти проблемы видеть, поскольку будет приходить, допустим, раз в неделю. И потом этого человека могли бы спросить, — добавила Меркачева.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что в Норильске пятимесячный ребенок скончался от голода после того, как его мать покинула дом на четыре дня. Двое других детей в настоящее время госпитализированы. По данному инциденту ведется расследование.

