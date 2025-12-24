Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 17:49

Путину передали список осужденных для помилования

Меркачева передала Путину список заключенных для возможного помилования

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева разработала и направила президенту России Владимиру Путину список с осужденными для возможного помилования, рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Совета, амнистии обычно проводят к праздникам или памятным датам.

Ева Меркачева передала президенту список. Я ее абсолютно поддерживаю. На заседании СПЧ у нее не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы. Президент попросил список. Она подготовила такой список, — сообщил Фадеев.

Ранее Меркачева заявила, что в России необходимо назначать специалистов для работы с проблемными семьями. По ее словам, привязка квалифицированного сотрудника поможет предотвратить множество несчастных случаев.

Также СПЧ обратился к Telegram-каналам и электронным СМИ с требованием удалить фотографии и видеозаписи нападения в одинцовской школе. В своем заявлении Совет также призвал установить ответственность за распространение подобного контента.

Ева Меркачева
Владимир Путин
СПЧ
Валерий Фадеев
