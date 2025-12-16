Новый год-2026
16 декабря 2025 в 13:28

«Мы требуем»: в СПЧ обрушились на СМИ после трагедии одинцовской школе

В СПЧ призвали удалить фото и видео нападения на одинцовскую школу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к Telegram-каналам и электронным СМИ с требованием удалить фотографии и видеозаписи нападения в одинцовской школе. В своем заявлении, опубликованном в Telegram, СПЧ также призвал установить ответственность за распространение подобного контента.

Мы требуем, чтобы Telegram-каналы удалили фото- и видеоматериалы убийства школьника. Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого жесткого контента, — сказано в сообщении.

В обращении отмечается, что многочисленные Telegram-каналы и интернет-издания активно распространяют материалы о произошедшей трагедии. При этом большинство блогеров не являются профессиональными журналистами, а многие каналы не зарегистрированы как СМИ.

Ранее юрист Михаил Салкин говорил, что администрации Успенской школы в подмосковном Одинцово может грозить уголовная ответственность в связи с нападением ученика. По его словам, родители как погибших, так и пострадавших детей, включая тех, кто получил физические или психологические травмы во время эвакуации, имеют право подать иск в суд.

Одинцово
школы
нападения
СПЧ
