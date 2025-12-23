Родители учеников подмосковной школы обратились к Путину после резни

Родители учеников Успенской школы в поселке Горки-2 в Одинцовском горокруге Подмосковья, где 15-летний подросток устроил резню, направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой детально разобраться в ситуации, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», опубликовав их видеообращение. По данным портала MSK1.ru, семьи возлагают ответственность за произошедшее на директора учреждения. Они отмечают, что это второе за год ножевое нападение в стенах школы.

Просим вас обратить внимание на трагедию, которая произошла в Успенской школе. Все дети, которые присутствовали там, и дети из другого подразделения находятся в ужасном психологическом состоянии. <...> Мы хотим знать, какие проведены работы, чтобы мы спокойно могли отпускать своих детей. Просим разобраться, чтобы была произведена проверка на всех уровнях, — сказали родители.

MSK1.ru отмечает, что родители винят в случившемся руководство школы и лично директора Наталию Куряеву. По их словам, металлоискатели в учреждении установлены лишь для галочки, а от установки дополнительных камер видеонаблюдения администрация отказалась.

Кроме того, ученики рассказали, что это не первый подобный случай в школе. Ранее в раздевалке старшеклассник также получил ножевое ранение. Юноша пояснил, что пытался отобрать лезвие у младшеклассника. Помощь пострадавшему оказала учительница биологии, а руководство предпочло об этом умолчать. По утверждению одной из родительниц, ребенка отчислили, но системные проблемы безопасности все еще не решены.

Родители также указали, что из-за некомпетентности руководства школу покинули сильные педагоги, что привело к ослаблению преподавательского состава. Родители настаивают на замене кадров.

Просим вас рассмотреть вопрос об освобождении от должности директора, — отметили они.

Трагедия произошла утром 16 декабря. 15-летний подросток атаковал Успенскую школу в подмосковном Одинцово. При нападении погиб ребенок из Таджикистана, его похоронили в селе Шахринав 18 декабря. По предварительной информации, еще два человека получили ранения. СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.