СК возбудил дело об убийстве после поножовщины в Одинцовском округе

В Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство после нападения подростка с ножом в школе Одинцовского городского округа, сообщили представители СК России. В результате инцидента в поселке Горки-2 погиб один ученик, также пострадал другой школьник и охранник.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст.105 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее в школе подмосковного Одинцово произошло нападение с ножом. Инцидент случился в Успенской средней школе в поселке Горки-2. По предварительной информации, ранены несколько человек. По свидетельствам очевидцев, нападавший сначала нейтрализовал охранника, после чего атаковал учащихся.

Позже в Сети появились кадры задержания учащегося, совершившего нападение на других учеников. На видео видно, как молодого человека сажают в служебный автомобиль полиции. К зданию учебного заведения прибыли три машины скорой помощи, два реанимобиля и шесть патрулей.