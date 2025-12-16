Ученик устроил поножовщину в школе в Одинцово

Ученик, предположительно, устроил поножовщину в школе в подмосковном Одинцово, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, инцидент произошел в Успенской средней общеобразовательной школе в элитном поселке Горки-2. Предварительно, ранены несколько человек.

По словам очевидцев, сначала юноша вывел из строя охранника, а затем набросился на учеников. Все пострадавшие были переданы медикам. Характер и степень тяжести полученных травм уточняются. В произошедшем предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее Следственный отдел Красногвардейского района Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после нападения школьника на учительницу. Юноша пришел исправлять оценку за контрольную. Когда педагог отвернулась, он ударил ее ножом. Потерпевшую госпитализировали.

До этого во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве против группы подростков, которые систематически досаждали пожилой женщине — бывшей учительнице. Несовершеннолетние шумели в подъезде, стучали в окна и двери ее квартиры, а также оставляли надписи на стенах.