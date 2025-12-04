Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Во Владивостоке подростки издевались над бывшей учительницей

Во Владивостоке возбудили дело против подростков за издевательства над педагогом

Во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве против группы подростков, которые систематически досаждали пожилой женщине — бывшей учительнице, сообщили в СУ СКР по Приморскому краю. По данным ведомства, несовершеннолетние шумели в подъезде, стучали в окна и двери квартиры, а также оставляли надписи на стенах.

По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, подростки вели себя агрессивно и причинили женщине как моральный, так и физический вред. Нарушения попали на камеры видеонаблюдения. Следователи устанавливают личности участников. Расследование находится под личным контролем руководства.

Ранее бывшая учительница информатики создала сайт интим-услуг и обманула как минимум двух мужчин: она использовала фиктивные анкеты, чтобы получить предоплату. Всего жертвы перевели ей 23 тыс. рублей. При обыске у женщины нашли семь банковских карт и шесть смартфонов, которые использовались в мошеннической схеме.

