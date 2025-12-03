Экс-учительница информатики создала мошеннический сайт интим-услуг, сообщает «МВД Медиа». 37-летняя россиянка обманывала мужчин с помощью поддельных аккаунтов, обещая встречи, а получив предоплату, блокировала их.

Она размещала фиктивные анкеты и выманивала предоплату у клиентов, обещая встречи, которые никогда так и не состоялись. На данный момент известно о двух потерпевших — 55-летнем вахтовике, который перевел 14 тыс. рублей, и 23-летнем сотруднике транспортной компании, потерявшем 9 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Во время следствия подозреваемая подтвердила, что изначально была наемным сотрудником мошеннической организации, занимаясь перепиской с потенциальными потерпевшими. Впоследствии она самостоятельно организовала противоправную деятельность. В ходе следственного мероприятия были обнаружены и изъяты семь банковских карточек и шесть смартфонов, применявшихся в процессе преступлений.

