16 октября 2025 в 18:26

Стало известно, как работают разоряющие россиян консуматорские заведения

Lenta.ru: консуматорские заведения в РФ работают по пассивной и активной схемам

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Разоряющие россиян консуматорские заведения работают по двум схемам, выяснила Lenta.ru. По данным источника, существуют пассивный и активный сценарий. В первом случае сотрудницы заведений развлекают мужчин, а те угощают их.

Вторая подразумевает участие операторов, которые знакомят граждан с девушками в Сети и заманивают их в кафе, где девушки забалтывают гостей, мешая изучить меню, после чего официанты выставляют огромные счета. При этом промо-модели получают долю от каждого чека, который зависит от дохода клиентов.

В 2025 году возникли примеры привлечения владельцев консуматорского бизнеса к уголовной ответственности. Так, в сентябре в Химках полиция разоблачила скам-кафе, где девушки заманивали мужчин на свидания, а потом выставляли им необоснованно большие счета. Многие случаи подпадают под статью УК РФ о мошенничестве. В Санкт-Петербурге также были инциденты, где консуматорские заведения лишали мужчин денег.

Ранее суд в Екатеринбурге взыскал с мошенницы 1 млн 132 тыс. рублей. Аферистка выманила у супружеской пары крупную сумму денег под предлогом помощи, включая «лечение волшебными палочками».

