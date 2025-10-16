Стало известно, как работают разоряющие россиян консуматорские заведения Lenta.ru: консуматорские заведения в РФ работают по пассивной и активной схемам

Разоряющие россиян консуматорские заведения работают по двум схемам, выяснила Lenta.ru. По данным источника, существуют пассивный и активный сценарий. В первом случае сотрудницы заведений развлекают мужчин, а те угощают их.

Вторая подразумевает участие операторов, которые знакомят граждан с девушками в Сети и заманивают их в кафе, где девушки забалтывают гостей, мешая изучить меню, после чего официанты выставляют огромные счета. При этом промо-модели получают долю от каждого чека, который зависит от дохода клиентов.

В 2025 году возникли примеры привлечения владельцев консуматорского бизнеса к уголовной ответственности. Так, в сентябре в Химках полиция разоблачила скам-кафе, где девушки заманивали мужчин на свидания, а потом выставляли им необоснованно большие счета. Многие случаи подпадают под статью УК РФ о мошенничестве. В Санкт-Петербурге также были инциденты, где консуматорские заведения лишали мужчин денег.

