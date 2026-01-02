Стихийный мемориал появился у разрушенного БПЛА кафе в Хорлах

Жители села Хорлы в Херсонской области приносят игрушки и свечи к месту трагедии, где в ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу, сообщила ТАСС советник председателя облдумы Валентина Яковенко. По ее словам, люди приходят семьями, чтобы почтить память погибших.

Сегодня местные жители приходят семьями почтить память погибших, приносят игрушки, свечи, цветы. Вчерашняя атака ВСУ — акт терроризма, — отметила Яковенко.

Представитель облдумы призвала объединиться и действовать против тех, кто совершает подобные преступления. По ее мнению, оправданий для таких действий быть не может.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что большая часть людей, которые были в кафе в Хорлах во время атаки ВСУ, оказались местными жителями, но были и приехавшие из соседних населенных пунктов. По его словам, ранения также получил гражданин Сербии.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов между тем заявил, что Россия требует от Управления верховного комиссара по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить теракт в Хорлах. По его словам, молчание будет равносильно соучастию в преступлениях.