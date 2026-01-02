Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 16:43

Стихийный мемориал появился у разрушенного БПЛА кафе в Хорлах

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Жители села Хорлы в Херсонской области приносят игрушки и свечи к месту трагедии, где в ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу, сообщила ТАСС советник председателя облдумы Валентина Яковенко. По ее словам, люди приходят семьями, чтобы почтить память погибших.

Сегодня местные жители приходят семьями почтить память погибших, приносят игрушки, свечи, цветы. Вчерашняя атака ВСУ — акт терроризма, — отметила Яковенко.

Представитель облдумы призвала объединиться и действовать против тех, кто совершает подобные преступления. По ее мнению, оправданий для таких действий быть не может.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что большая часть людей, которые были в кафе в Хорлах во время атаки ВСУ, оказались местными жителями, но были и приехавшие из соседних населенных пунктов. По его словам, ранения также получил гражданин Сербии.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов между тем заявил, что Россия требует от Управления верховного комиссара по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить теракт в Хорлах. По его словам, молчание будет равносильно соучастию в преступлениях.

Херсонская область
мемориалы
атаки
смерти
БПЛА
кафе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности одного вида гриппа
Гайдулян, Донбасс, российское гражданство: как живет Валентина Рубцова
Раскрыта ситуация с реальными сроками в России
Главного банкира ЕС уличили в несостыковках с доходами
Юрист дал совет Нагиеву после его слов на премьере «Елок-12»
«Кокаиновый нос»: Медведев предсказал участь Зеленского
Назван преемник Буданова в ГУР Украины
Финансист рассказала, как может повести себя курс доллара в 2026 году
В ООН не стали закрывать глаза на удар по Херсонской области
Украинцы изменили свое отношение к территориальным уступкам
В одной стране ЕС назвали визит Зеленского позором
Появились подробности страшной гибели подростков на пожаре в Серове
Электрик застрял в лесу на Новый год и уже готовился прощаться с женой
Стихийный мемориал появился у разрушенного БПЛА кафе в Хорлах
Израиль атаковал объект «Хезболлы» на юге Ливана
Раскрыто, к чему приведет назначение Буданова главой офиса Зеленского
Раскрыт формат переговоров Эрдогана с Трампом по украинскому вопросу
Салат «Абсент»: накройте праздничный стол за 5 минут!
На популярном российском курорте объявили штормовое предупреждение
Гладков раскрыл, есть ли пострадавшие после новых атак ВСУ на Белгородчину
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.