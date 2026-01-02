Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 14:52

Среди посетителей атакованного ВСУ кафе в Хорлах были приезжие

Сальдо сообщил о приезжих среди посетителей атакованного кафе в Новый год

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Большая часть людей, которые были в кафе в Хорлах во время атаки ВСУ, оказались местными жителями, но были и приехавшие из соседних населенных пунктов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии ТАСС. По его словам, ранения также получил гражданин Сербии.

Практически все, кто там был, известны, потому что большая часть там были местные жители. Из соседних населенных пунктов, там есть неподалеку районный центр, Каланчак называется, оттуда люди приехали, — отметил Сальдо.

Глава региона также добавил, что ВСУ атаковали кафе тремя БПЛА. Один из них содержал порядка 20 килограммов тротила, подчеркнул он. Следователи на данный момент установили личности 13 погибших.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия требует от Управления верховного комиссара по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить теракт в Хорлах. По его словам, молчание будет равносильно соучастию в преступлениях.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой между тем заявил, что Россия может потребовать от Украины освобождения территорий вплоть до Одессы после удара по кафе в Хорлах. Он также подчеркнул, что атака станет фактором ужесточения позиции Москвы на переговорах.

Владимир Сальдо
Херсонская область
атаки
БПЛА
ВСУ
приезжие
