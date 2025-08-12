Суд взыскал с лжеколдуньи 1 млн рублей за «лечение волшебными палочками» В Екатеринбурге суд взыскал с обманувшей семью мошенницы 1 млн 132 тысячи рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с мошенницы 1 млн 132 тысячи рублей после того, как она выманила у супружеской пары крупную сумму денег под предлогом помощи, в том числе «лечения волшебными палочками», пишет ЕАН.

Женщина обманула семью осенью 2023 года. К ней обратилась местная жительница с проблемами по здоровью. Мошенница пригласила ее на повторный сеанс вместе с супругом, где выяснилось, что «помощь» нужна и ему. В частности, злоумышленница убедила пару приобрести обучение с якобы волшебными палочками, а также оплатить услугу по «чистке» их дома.

Только в декабре 2023 года супруги осознали, что многочисленные «магические» манипуляции не решили их проблем, однако опустошили бюджет. Разочарованные клиенты потребовали псевдоколдунью возвратить все средства, однако это ни к чему не привело. После этого глава семейства обратился в местный суд.

Ранее в Костроме 42-летняя женщина предлагала участникам специальной военной операции юридическую помощь и получала от них предоплату, но не предоставляла реальных услуг. От действий мошенницы пострадали пять участников СВО, сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей.