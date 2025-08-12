Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 18:13

Суд взыскал с лжеколдуньи 1 млн рублей за «лечение волшебными палочками»

В Екатеринбурге суд взыскал с обманувшей семью мошенницы 1 млн 132 тысячи рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с мошенницы 1 млн 132 тысячи рублей после того, как она выманила у супружеской пары крупную сумму денег под предлогом помощи, в том числе «лечения волшебными палочками», пишет ЕАН.

Женщина обманула семью осенью 2023 года. К ней обратилась местная жительница с проблемами по здоровью. Мошенница пригласила ее на повторный сеанс вместе с супругом, где выяснилось, что «помощь» нужна и ему. В частности, злоумышленница убедила пару приобрести обучение с якобы волшебными палочками, а также оплатить услугу по «чистке» их дома.

Только в декабре 2023 года супруги осознали, что многочисленные «магические» манипуляции не решили их проблем, однако опустошили бюджет. Разочарованные клиенты потребовали псевдоколдунью возвратить все средства, однако это ни к чему не привело. После этого глава семейства обратился в местный суд.

Ранее в Костроме 42-летняя женщина предлагала участникам специальной военной операции юридическую помощь и получала от них предоплату, но не предоставляла реальных услуг. От действий мошенницы пострадали пять участников СВО, сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей.

мошенники
семьи
Екатеринбург
эзотерика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший муж Бузовой задолжал налоговой крупную сумму
В российском регионе четверо детей ранили взрывчаткой с БПЛА
Клетка открыта, а на тумбочке кровь: абьюзер убил попугая экс-возлюбленной
Названа «палочка-выручалочка» среди российских самолетов
Топливо для инфраструктурных проектов: как избежать простоев на стройке
Семья Карапетяна требует $500 млн от Армении
Кабмин утвердил список территорий для получения статуса ветерана СВО
В МОК раскрыли, зачем будут следить за встречей Путина и Трампа на Аляске
Потеря помощи США может заставить Киев пойти на отчаянный шаг
Составлен список украинских звезд, которые отреклись от Зеленского
В Польше занервничали из-за «сценария Путина»
В Германии заявили о судьбоносном моменте для подконтрольной ВСУ части ДНР
Японцы променяли домашних питомцев на пушистых роботов с ИИ
Инфекционист спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Синоптик предсказал погоду на Аляске в день переговоров Путина и Трампа
В Минздраве оценили ситуацию с менингококковой инфекцией
На Западе раскрыли ключевое преимущество Путина перед Трампом
Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси
С пенсионерки потребовали 108 млн рублей за подключение дачи к электросетям
Дипломаты помогут с возвращением тела россиянина из Турции
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.