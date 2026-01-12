Атака США на Венесуэлу
Убивший женщину агент таможенного контроля получил крупное пожертвование

Миллиардер пожертвовал крупную сумму денег застрелившему женщину агенту ICE

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский инвестор Билл Экман стал крупнейшим донором кампании по сбору средств в пользу агента службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) Джонатана Росса, сообщает New York Post. Миллиардер перечислил $10 тыс. (782 тыс. рублей) через платформу GoFundMe после инцидента 7 января, когда офицер застрелил женщину по имени Рене Николь Гуд при попытке досмотра ее машины.

Свой поступок Экман мотивировал тем, что окончательный вердикт по делу еще не вынесен, и подчеркнул право силовика на защиту до установления всех фактов. Экман, комментируя ситуацию в соцсетях, заявил, что также планировал оказать материальную помощь семье жертвы, однако к тому времени сбор средств для родственников Гуд уже был закрыт. Несмотря на попытки бизнесмена сбалансировать свою позицию, его поддержка Росса лишь усилила напряженность в американском обществе.

Трагедия произошла в начале года и мгновенно переросла в политическое противостояние, затронувшее вопросы иммиграционной политики США. В Миннеаполисе и Сент-Поле на улицы вышли тысячи протестующих, требующих расформирования службы ICE.

