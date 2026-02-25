Операция по предотвращению заказного убийства в Оренбурге попала на видео

Операция сотрудников Федеральной службы безопасности по предотвращению заказного убийства бизнесмена в Оренбургской области попала на видео, опубликованное ТАСС. Там уточнили, что обвиняемый прошел на преступление, не желая возвращать долг в размере 15 млн рублей.

На кадрах можно увидеть, как силовики подбегают к автомобилю, в котором находился подозреваемый, и задерживают мужчину. Кроме того, в видео показаны пачки денег, приготовленные заказчиком для оплаты услуг киллера.

Ранее в Тюмени суд вынес приговор местной жительнице, заказавшей убийство невестки из-за ссоры по поводу воспитания внука и ограничений в общении с ним. Женщина и нанятый ею исполнитель получили 11 и 14 лет колонии соответственно. Следствием установлено, что конфликт назревал давно.

Кроме того, в Челябинской области задержаны двое подозреваемых в причастности к заказным убийствам, совершенным в 2000-х годах. Фигурантами оказались подполковник силовых структур, продолжающий службу, и его бывший коллега в том же звании, которые в тот период входили в состав спецподразделения.