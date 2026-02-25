Пенсионер отправится в колонию на 12 лет за совращение школьницы на пляже

Пенсионер отправится в колонию на 12 лет за совращение школьницы на пляже В Брянской области пенсионера осудили на 12 лет за домогательства к девочке

Брянский областной суд оставил в силе приговор местному жителю, признанному виновным в домогательствах до школьницы на пляже, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Пенсионер проведет 12 лет в колонии строгого режима.

Как установило следствие, летом 2024 года мужчина познакомился на пляже с девочкой. В ходе знакомства они обменялись номерами телефонов, и в тот же вечер пенсионер пригласил ребенка на прогулку, во время которой рассказывал ей истории интимного содержания. При следующей встрече он вновь позвал девочку на пляж, где совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Подсудимый вину не признал. В свое оправдание он заявлял, что лишь помогал девочке выбраться из воды, опасаясь за ее безопасность, поскольку ранее на этом пляже уже тонули люди, и отрицал какой-либо сексуальный подтекст своих действий.

Суд первой инстанции, изучив материалы дела, включая результаты экспертиз, счел доводы обвинения доказанными и приговорил пенсионера к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы сроком на один год.

Защита осужденного обжаловала приговор. В апелляционных жалобах адвокат и сам фигурант настаивали на невиновности, указывая на отсутствие свидетелей и ставя под сомнение достоверность показаний девочки. Однако Брянский областной суд, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены приговора. Судья отметил, что у потерпевшей не было причин оговаривать подсудимого, а все проведенные экспертизы, включая судебно-психиатрическую, соответствуют требованиям закона. В итоге вышестоящая инстанция оставила наказание без изменений, а жалобы защиты — без удовлетворения.

В Великобритании ранее был вынесен приговор 54-летнему преподавателю географии Энтони Редмонду, признанному виновным в развращении двух несовершеннолетних школьниц. Преступления, как установило следствие, произошли в 2000-х годах в элитной католической школе для девочек в Плимуте, где тогда работал педагог.