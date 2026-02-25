Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 12:10

Пенсионер отправится в колонию на 12 лет за совращение школьницы на пляже

В Брянской области пенсионера осудили на 12 лет за домогательства к девочке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Брянский областной суд оставил в силе приговор местному жителю, признанному виновным в домогательствах до школьницы на пляже, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Пенсионер проведет 12 лет в колонии строгого режима.

Как установило следствие, летом 2024 года мужчина познакомился на пляже с девочкой. В ходе знакомства они обменялись номерами телефонов, и в тот же вечер пенсионер пригласил ребенка на прогулку, во время которой рассказывал ей истории интимного содержания. При следующей встрече он вновь позвал девочку на пляж, где совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Подсудимый вину не признал. В свое оправдание он заявлял, что лишь помогал девочке выбраться из воды, опасаясь за ее безопасность, поскольку ранее на этом пляже уже тонули люди, и отрицал какой-либо сексуальный подтекст своих действий.

Суд первой инстанции, изучив материалы дела, включая результаты экспертиз, счел доводы обвинения доказанными и приговорил пенсионера к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы сроком на один год.

Защита осужденного обжаловала приговор. В апелляционных жалобах адвокат и сам фигурант настаивали на невиновности, указывая на отсутствие свидетелей и ставя под сомнение достоверность показаний девочки. Однако Брянский областной суд, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены приговора. Судья отметил, что у потерпевшей не было причин оговаривать подсудимого, а все проведенные экспертизы, включая судебно-психиатрическую, соответствуют требованиям закона. В итоге вышестоящая инстанция оставила наказание без изменений, а жалобы защиты — без удовлетворения.

В Великобритании ранее был вынесен приговор 54-летнему преподавателю географии Энтони Редмонду, признанному виновным в развращении двух несовершеннолетних школьниц. Преступления, как установило следствие, произошли в 2000-х годах в элитной католической школе для девочек в Плимуте, где тогда работал педагог.

Брянская область
дети
педофилы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кузнецов оценил перспективы «Динамо» во второй части сезона РПЛ
Стало известно, что грозит Украине за атаки на объекты с инвестициями США
Украинские войска лишились разведывательных дронов в зоне СВО
Стало известно о судьбе второй пропавшей в Нижнем Тагиле школьницы
Мирошник нашел неожиданное значение фамилий украинских дипломатов
Улица Сталина может появиться в российском городе
В Ленинградской области мигранта заподозрили в изнасиловании пенсионерки
Стало известно, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем
В Минобороны раскрыли важность освобождения Графского
Мишустин объявил о налоговых льготах на выплаты при рождении детей
Проблему тарифов ЖКХ в России признали на самом высоком уровне
Мэром Липецка стал мужчина с рекламы урологической клиники
Совфед обратится к Германии из-за нераспространения ядерного оружия
В Общественной палате РФ началось формирование нового состава
В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу
Косметолог накормила помощницу «отрезанными» половыми губами после операции
Российский генерал предсказал будущее пилотируемой авиации
Детективы обнаружили пропавшую 24 года назад американку
Западные фармгиганты годами спонсировали российского главврача
Дочь звезды «Убийств в одном здании» найдена мертвой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.